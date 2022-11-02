У ХЕРСОНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Найінтенсивніші бої точаться в Бахмуті та Соледарі, де ЗСУ відбивають за добу десятки атак РФ – Маляр
Дочка підозрюваного у держзраді ексміністра оборони України Лебедєва забезпечувала обладнанням оборонний комплекс держави-агресора
Генпрокурор: Якнайшвидше створення компенсаційного механізму - загальне моральне зобов'язання перед українським народом
Найінтенсивніші бої точаться в Бахмуті та Соледарі, де ЗСУ відбивають за добу десятки атак РФ – Маляр
Дочка підозрюваного у держзраді ексміністра оборони України Лебедєва забезпечувала обладнанням оборонний комплекс держави-агресора
Велика Британія запровадила санкції проти російських бізнесменів Абрамова, Фролова, Шаймієва та Шигабутдінова
В Україні судитимуть чеченських командирів підрозділів російської армії, які організували вторгнення до Київської області
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