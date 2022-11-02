Події

13:55 02.11.2022

У Канберрі вважають корисними для Австралії плани США посилити присутність своїх бомбардувальників у регіоні

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Реалізація планів США щодо модернізації інфраструктури для прийому в Австралії американських стратегічних бомбардувальників B-52 принесе користь і Канберрі, заявив австралійський міністр оборони Річард Марлз.
"Ми говоримо про інвестиції США в інфраструктуру бази ВПС "Тіндал", що зробить її більш ефективною і для Австралії також", - наводить його слова Associated Press (AP).
Він не погодився з припущенням, що цей крок може бути надто провокаційним. Міністр нагадав, що модернізація об'єктів на цій базі ВПС Австралії пройде за планом, прийнятим Вашингтоном та Канберрою ще у 2017 році, а екіпажі бомбардувальників B-52 тренувалися на території Австралії з 2005 року.
AP нагадує, що раніше стало відомо про плани США перекинути шість одиниць B-52 на базу "Тіндал", розташовану на Північній території, причому модернізація інфраструктури бази зробить присутність далекої авіації США в регіоні більш відчутною.
Влада КНР у свою чергу засудила цей крок і попередила про можливе розв'язання перегонів озброєнь у регіоні. Низка спостерігачів у самій Австралії також виступила проти, аргументуючи це тим, що у разі можливого конфлікту між США та КНР австралійська територія стане більш значущою метою для Китаю.
AP пояснює, що база ВПС "Тіндал", як і база США на тихоокеанському острові Гуам, знаходиться в зоні досяжності китайських ракет дальньої дії.

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