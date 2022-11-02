Стратегічний підводний човен ВМС США зайшов у Середземне море

Американський атомний підводний човен Rhode Island ("Род Айленд"), оснащений 20 міжконтинентальними балістичними ракетами Trident II D5 з ядерними боєголовками, увійшов до акваторії Середземного моря, повідомив 6-й оперативний флот США.

Наразі стратегічна субмарина знаходиться на британській базі у Гібралтарі. До цього наприкінці липня вона заходила на базу Клайд у Шотландії.

За даними Пентагону, на даний момент у східній частині Середземного моря в акваторії Адріатики також знаходиться авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS George Bush.

Корабельне угруповання діє поблизу Хорватії. Палубна авіація виконує регулярні патрульні польоти у регіоні Балкан.

У складі групи, що увійшла 25 серпня в Середземне море, крім авіаносця, ракетний крейсер USS Leyte Gulf і чотири есмінці - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun та USS Delbert Black. Крім того, до її складу також входить ударний атомний підводний човен із крилатими ракетами Tomahawk.

У середині листопада до Європи прибуде американська авіаносна ударна група на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford.

Авіаносець, на борту якого базується близько 90 літаків і гелікоптерів, у тому числі винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35C, зайде у військово-морську базу Портсмут на півдні Англії. У поході його супроводжують ракетний крейсер, есмінці та ударний атомний підводний човен.