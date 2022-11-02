ОККО і "Повернись живим" передадуть ЗСУ унікальні безпілотні комплекси на 325 мільйонів гривень

Мережа АЗК ОККО і Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" започаткували спільну ініціативу "ОКО ЗА ОКО", мета якої закупити 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів "ШАРК" вартістю 325 мільйонів гривень на потреби Збройних Сил України. Про це йдеться на сайті ініціативи.

Починаючи з 1 листопада 2022 року , мережа ОККО перераховуватиме по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95 та PULLS DIESEL на закупівлю розвідкомплексів "ШАРК". Для додаткових донатів також можна використовувати спеціальний рахунок ініціативи.

"ШАРК" – це новітня розробка від української компанії "Укрспецсистемс" із партнерами, яка має низку технологічних переваг перед аналогами, здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати ще низку бойових завдань.

Як повідомив маркетинг-директор мережі АЗК ОККО Василь Дмитрів, мета ініціативи – помста українців ворогу.

"Заправка авто – річ буденна, але якщо ви заправляєтеся на ОККО, навіть вона може працювати на перемогу. Для нас це особливо важливо – перетворювати наше пальне PULLS у помсту ворогу, тому ми віддаємо 1 гривню з кожного заправленого літра. Якщо врахувати, що кожна четверта заправка автомобіля в Україні відбувається на ОККО, то ми переконані, що дуже скоро зможемо довести, яка ми сила разом з нашою спільнотою водіїв., – зазначив Василь Дмитрів.

Як повідомили у "Повернись живим", у рамках проєкту будуть придбані не просто розвідувальні безпілотники.

"Це унікальна розробка, створена фахівцями нашого Фонду, виробниками БПЛА "Укрспецсистемс" і компанією Pulsar, яка забезпечує проєкт спеціальними автівками, які ми спільно перетворимо на наземні станції управління польотами", — повідомив директор військового департаменту "Повернись живим" Андрій Римарук.

В свою чергу, директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначає, що наземна станція управління у вигляді укомплектованого повнопривідного авто допоможе пілотам обирати найкращі точки для зльоту, а новітні алгоритми роботи програм БПЛА "ШАРК" забезпечать комплексу кращу роботу в умовах радіоелектронної боротьби.

"У загальну вартість проєкту входять також 25 додаткових БПЛА, які знаходитимуться у резерві для оперативної заміни втрачених у боях. Саме такий підхід із продумуванням кількох кроків наперед і є компетентною допомогою армії", — додає директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Загалом у рамках ініціативи планується передати ЗСУ:

- 75 БПЛА;

- 25 пускових установок;

- 25 прохідних авто, обладнаних пунктами управління.

Придбані з допомогою українців комплекси Фонд розподілить, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ. Оскільки комплекси є висококласним спеціальним обладнанням, використовувати їх зможуть, зокрема, окремі розвідувальні батальйони, спецпризначенці та підрозділи, які коригують далекобійну артилерію у складі піхотних бригад.

ОККО з перших днів війни допомагає тим, хто боронить країну і тим, хто її відновлює. На різні проекти компанія вже виділила понад 138 мільйонів гривень. Проєкт "ОКО ЗА ОКО", який запускається разом із Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим", ще один послідовний крок у цьому напрямку.