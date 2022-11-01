У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Окупанти за добу завдали 4 ракетні та 26 авіаударів по території України, здійснили понад 27 обстрілів із РСЗВ
Українська авіація за добу завдала 22 ударів по окупантах, уражено 19 районів зосередження озброєння і три позиції ворожих ЗРК - Генштаб ЗСУ
Зеленський закликав комісара ЄС з питань енергетики запровадити цінові обмеження на російський газ у Європі в рамках наступного санкційного пакета проти РФ
Затримано та взято під варту мешканця Харківщини, який під час окупації шукав суб'єкти господарювання для передачі в управління представникам РФ
Скеровано до суду справу стосовно одного з екскерівників Держкомтелерадіо та посадових осіб "Укртелефільму"
Окупанти за добу завдали 4 ракетні та 26 авіаударів по території України, здійснили понад 27 обстрілів із РСЗВ
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