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13:57 01.11.2022

Ізраїль не звертався до України із проханням змінити свою позицію щодо резолюції ООН - посол

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Україна могла б зайняти нейтральну позицію під час голосування за резолюцію ООН, яка вимагає від Ізраїлю позбутися ядерної зброї, якби Ізраїль про це просив.  Про це сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтерв'ю ізраїльському виданню "Деталі".

"Таке голосування повторюється рік у рік протягом 20 років.  Україна не змінювала своєї позиції, виступаючи за нерозповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході.  Однак ми цілком могли б її змінити та утриматися.  Для цього треба було, щоб до нас звернулися із відповідним проханням", - сказав дипломат.

 Також посол зазначив, що ізраїльський представник ООН ще з початку року ніяк не контактує з українським.

 "Однак, як розповів мені посол України в ООН Сергій Кислиця, посол Ізраїлю в ООН до нього із цією пропозицією не звертався.  Він мені сказав, що ваш (ізраїльський) представник в ООН взагалі не контактував із ним ніяк з початку року.  Очевидно, боїться, що в нього щось попросять", - повідомив Корнійчук.

Водночас, посол України в Ізраїлі додав, що з таким проханням могли звернутися й інші країни-партнери, але й цього не сталося.
"Якщо було бажання, щоб Україна змінила позицію, нам могли сказати про це американці, або представник іншої держави – нашого партнера, або до мене, посла України в Ізраїлі, могли звернутися з ізраїльського МЗС", - резюмував посол.

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