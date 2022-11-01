Україна могла б зайняти нейтральну позицію під час голосування за резолюцію ООН, яка вимагає від Ізраїлю позбутися ядерної зброї, якби Ізраїль про це просив. Про це сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтерв'ю ізраїльському виданню "Деталі".

"Таке голосування повторюється рік у рік протягом 20 років. Україна не змінювала своєї позиції, виступаючи за нерозповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході. Однак ми цілком могли б її змінити та утриматися. Для цього треба було, щоб до нас звернулися із відповідним проханням", - сказав дипломат.

Також посол зазначив, що ізраїльський представник ООН ще з початку року ніяк не контактує з українським.

"Однак, як розповів мені посол України в ООН Сергій Кислиця, посол Ізраїлю в ООН до нього із цією пропозицією не звертався. Він мені сказав, що ваш (ізраїльський) представник в ООН взагалі не контактував із ним ніяк з початку року. Очевидно, боїться, що в нього щось попросять", - повідомив Корнійчук.

Водночас, посол України в Ізраїлі додав, що з таким проханням могли звернутися й інші країни-партнери, але й цього не сталося.

"Якщо було бажання, щоб Україна змінила позицію, нам могли сказати про це американці, або представник іншої держави – нашого партнера, або до мене, посла України в Ізраїлі, могли звернутися з ізраїльського МЗС", - резюмував посол.