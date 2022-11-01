Російські окупанти вночі вдарили чотирма ракетами по Миколаєву, одна людина загинула, 5 поранені - К.Тимошенко

Російські окупанти вночі у вівторок, 1 листопада, чотирма ракетами обстріляли Миколаїв, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Три ракети влучили по території "Миколаївського політехнічного фахового коледжу". Внаслідок обстрілу частково зруйновано чотириповерхову будівлю коледжу. Пошкоджено поряд розташований приватний сектор та багатоквартирні будинки. Виникли пожежі в складському приміщені коледжу та у п'ятиповерховому житловому будинку поруч", - написав Тимошенко у телеграм-каналі.

Рятувальники деблокували з-під завалів двох людей. Відомо про одну загиблу жінку та п'ятьох поранених. Надано допомогу 12 людям, заблокованим у квартирах унаслідок вибуху.

Ще одна ракета влучила і пошкодила будівлю "Першої української гімназії ім. Аркаса". Жертви та постраждалі відсутні.