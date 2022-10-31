Події

19:01 31.10.2022

Окупанти завдали по Україні десяти авіаударів за добу та випустили 55 ракет, 45 з яких збито – Генштаб

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Окупанти завдали по Україні десяти авіаударів за добу та випустили 55 ракет, 45 з яких збито – Генштаб

Російські окупанти завдали до десяти авіаційних ударів по території України за добу і здійснили понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Крім того, ворожих ракетних ударів зазнала інфраструктура в районах Київської, Полтавської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Чернівецької та інших областей. Ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили", - йдеться у зведенні.

Окупанти обстрілювали критичну інфраструктуру та житло цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, наголосили у Генштабі.

На сіверському напрямку окупанти здійснювали обстріл із мінометів та ствольної артилерії в районі с. Мезенівки Сумської області;

на слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах Дворічної, Зеленого та Кам'янки;

на куп'янському та лиманському напрямках – із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Берестового, Греківки, Зарічного, Невського та Стельмахівки;

на бахмутському напрямку з танків та різнокаліберної артилерії в районах Білогорівки, Кліщіївки, Майорська, Опитного, Спірного, Яковлівки та Зеленопілля;

на авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Водяного, Новобахмутівки та Первомайського;

на новопавлівському та запорізькому напрямках – із танків та артилерії різних типів у районах Времівки, Вугледару та Павлівки.

На південнобузькому напрямку було обстріляно понад 30 населених пунктів уздовж лінії зіткнення, зокрема Новоданилівку, Червоне та Залізничне.

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. "Російська федерація і далі перекидає окремі підрозділи на територію Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА з території цієї країни", - розповіли в Генштабі.

 

Теги: #обстріли #генштаб_зсу

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