ГОЛОВА ВІННИЦЬКОЇ ОВА ПОВІДОМЛЯЄ ПРО РОБОТУ ППО
ГОЛОВА ВІННИЦЬКОЇ ОВА ПОВІДОМЛЯЄ ПРО РОБОТУ ППО
ГОЛОВА ВІННИЦЬКОЇ ОВА ПОВІДОМЛЯЄ ПРО РОБОТУ ППО
Окупанти вранці вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі, Черкаській області
Окупанти вранці вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі, Черкаській області
Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району, постраждалих немає, можливі перебої зі світлом
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