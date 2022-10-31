Події

07:57 31.10.2022

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина Києва знеструмлена – Кличко

Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі

Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині

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