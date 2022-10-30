У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
На території Білорусі перебуває близько 4300 військовослужбовців країни-терориста, але ситуація може дуже швидко змінитися – Буданов
Боррель і Генсек ООН обговорили "зернову угоду" та координували дії щодо забезпечення експорту зерна з України
Глава Міноборони Туреччини продовжує контактувати зі сторонами для продовження діяльності "зернової угоди"
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