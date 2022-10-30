Події

20:16 30.10.2022

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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