У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Мінінфраструктури України наголошує на гуманітарному характері "зернової ініціативи" і готове продовжувати оперативно відвантажувати агропродукцію
СКЦ у Стамбулі закликав усі сторони "зернової ініціативи" утриматися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу виконання угод
Мінінфраструктури України наголошує на гуманітарному характері "зернової ініціативи" і готове продовжувати оперативно відвантажувати агропродукцію
Спікер МЗС України: Вихід РФ із "зернової ініціативи" – частина курсу на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки
Фонд Порошенка профінансував виробництво тренажера для операторів ПЗРК, його вже відправляють у війська
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