Події

11:50 29.10.2022

Обстріли РФ забрали за добу життя 3 мирних жителів на Донеччині, поранено 14 цивільних у 4 областях – заступник голови ОП Тимошенко

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Троє мирних жителів Донецької області загинули і 8 дістали поранень внаслідок обстрілів російських окупантів за добу п'ятниці, 28 жовтня, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Також, за його словами, поранення дістали 6 мирних жителів в інших областях країни.

"Дніпропетровська область – 1 поранений; Донецька область – 3 загиблих, 8 поранених; Запорізька область - 2 поранених; Харківська область - 3 поранених", - написав Тимошенко в телеграм-каналі в суботу.

Заступник голови Офісу президента уточнив, що відповідні дані отримані від обласних військових адміністрацій станом на 09:00 29 жовтня.

Теги: #обстріли

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