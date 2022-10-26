У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ШАХТАРСЬКУ ГОРИТ БАЗА ПММ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ШАХТАРСЬКУ ГОРИТ БАЗА ПММ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ШАХТАРСЬКУ ГОРИТ БАЗА ПММ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Розблокування відносин із Росією можливе за дотримання суверенітету і територіальної цілісності України – Зеленський
Російські окупанти посилюють тиск на персонал ЗАЕС, намагаючись примусити до підписання контрактів із "Росатомом", - "Енергоатом"
Харків'янин піде під суд за співпрацю з розвідкою російських спецслужб, йому загрожує довічне ув'язнення
Стартувала дводенна акція з розіграшем нових срібних монет для тих, хто задонатив на підтримку ЗС України через спецрахунок Нацбанку
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