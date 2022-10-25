Події

17:20 25.10.2022

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В МИКОЛАЄВІ

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В МИКОЛАЄВІ

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