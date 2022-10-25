ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В МИКОЛАЄВІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В МИКОЛАЄВІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В МИКОЛАЄВІ
Окупанти втратили за добу в Україні близько 480 військових та 21 танк, збито літак і 3 вертольоти – Генштаб ЗСУ
На Черкащині викрили злочинну організацію, що займалася перевезенням, зберіганням і продажем наркотиків
Конфіскація коштів РФ – безпрецедентне завдання, але ми на початку шляху – президентка ЄК та канцлер Німеччини
За жовтень із небезпечних регіонів окупованих та деокупованих територій евакуювались майже 18 тис. українців - Мінреінтеграції
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