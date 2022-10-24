Ситуація з безпекою в Україні та шляхи розвитку двусторонної співпраці стали предметом телефонної розмови очільників оборонних відомств України та Ізраїлю Олексія Резнікова та Бені Ґанца, йдеться на сторінці Посольства України в Ізраїлі у Facebook у понеділок.

“Міністри оборони України та Ізраїлю обговорили безпекову ситуацію в Україні та шляхи подальшого розвитку двосторонньої співпраці, під час сьогоднішньої телефонної розмови”, - зазначається в повідомленні.

Окрім того, сторони також обговорили надання гуманітарної та медичної допомоги нашій державі.