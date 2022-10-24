Події

13:53 24.10.2022

Електропостачання птахофабрики "Авіс" у Хмельницькій області зупинено через пошкодження енергетичної інфраструктури

2 хв читати

Електропостачання птахофабрики "Авіс" у Хмельницькій області зупинено через пошкодження енергетичної інфраструктури України, спричинене ракетним обстрілом військами РФ.
Як повідомила пресслужба агрохолдингу "Укрлендфармінг" агентству "Інтерфакс-Україна", проблеми з доступом до електрики мають також птахофабрики у Запорізькій та Харківській областях.
"Птахофабрики агрохолдингу, розташовані в Запорізькій та Харківській області, також стикаються із систематичним відключенням енергопостачання, що негативно позначається на виробничих процесах на цих підприємствах. Унаслідок проблем із енергопостачанням підприємств зупиняються сортувальні лінії, виходить з ладу електрообладнання, що забезпечує виробничі процеси", - наголосила аграрна група у коментарі виданню.
Вона уточнила, що під час відключення енергопостачання птахофабрики переходять на резервне живлення за допомогою дизельних генераторів, що дає змогу уникнути повної зупинки виробництва та загибелі птахів, але суттєво збільшує виробничі витрати.
"Крім того, резервне живлення є лише тимчасовим виходом із ситуації і не вирішує проблему повноцінного енергопостачання виробництва на тривалий період. Критична ситуація складається з роботою птахофабрики "Слов'яни" в Київській області, що займається інкубацією яйця та виведенням добового молодняку. Через зупинку постачання електроенергії, яке досі не відновлено, під загрозою знищення опинився майбутній молодняк: близько 2 млн яєць у знеструмленому інкубаторі", - повідомила пресслужба групи компаній.
За її даними, також птахофабрики гостро відчувають перебої з постачаннями корму для відгодівлі птахів, оскільки відключення електроенергії через російські обстріли відбувається також на елеваторах, що беруть участь у виробничому ланцюгу, і комбікормових заводах.
"Проте працівники наших птахофабрик, елеваторів та комбікормових заводів, які є підприємствами критичної інфраструктури, оперативно ліквідують поломки обладнання, спричинені перепадами напруги та раптовим знеструмленням, працюючи за необхідності 24 години на добу. Працівники підприємств Групи компаній "Укрлендфармінг" роблять все можливе, щоб забезпечити продовольчу безпеку країни, доки наші воїни відбивають агресію ворога та звільняють тимчасово окуповані території України", - підсумував "Укрлендфармінг" у повідомленні.
"Укрлендфармінг" є одним із найбільших агрохолдингів у Євразії. Займається вирощуванням зернових, вирощуванням великої рогатої худоби, дистрибуцією техніки, добрив та насіння. "Авангард", що входить до нього, є найбільшим в Україні виробником яєць і яєчних продуктів.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав Ізраїль визначитися, чи підтримує він демократію, чи заплющує очі на російський терор

Сергій Попко змінив Жирнова на посаді голови Київської військової адміністрації

За півгодини на Херсонщині збито два російських ударних вертольоти Ка-52 – ПС ЗСУ

Ріші Сунак переміг у боротьбі за посаду британського прем'єра

Екснардепу, голові Рахункової палати Пацкану повідомлено про підозру у незаконному одержанні компенсації за оренду житла у Києві

ОСТАННЄ

Окупанти завдали ракетного удару по Куп'янську, ніхто не постраждав

Мобілізованим у РФ почали видавати бронежилети та шоломи виробництва Ірану – ГУР

Німеччина поставить Україні ще три комплекси IRIS-T - Шмигаль

Зеленський закликав Ізраїль визначитися, чи підтримує він демократію, чи заплющує очі на російський терор

Сергій Попко змінив Жирнова на посаді голови Київської військової адміністрації

За півгодини на Херсонщині збито два російських ударних вертольоти Ка-52 – ПС ЗСУ

Ріші Сунак переміг у боротьбі за посаду британського прем'єра

Понад 165 суден зернової ініціативи застрягли в черзі біля протоки Босфор через штучні затримки РФ у перевірках - МЗС України

Кулеба домовився з Боррелем працювати разом для спростування російської брехні про "брудну бомбу" Києва

Чубаров: Національно-територіальна автономія Криму має бути закріплена у Конституції України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА