Електропостачання птахофабрики "Авіс" у Хмельницькій області зупинено через пошкодження енергетичної інфраструктури України, спричинене ракетним обстрілом військами РФ.

Як повідомила пресслужба агрохолдингу "Укрлендфармінг" агентству "Інтерфакс-Україна", проблеми з доступом до електрики мають також птахофабрики у Запорізькій та Харківській областях.

"Птахофабрики агрохолдингу, розташовані в Запорізькій та Харківській області, також стикаються із систематичним відключенням енергопостачання, що негативно позначається на виробничих процесах на цих підприємствах. Унаслідок проблем із енергопостачанням підприємств зупиняються сортувальні лінії, виходить з ладу електрообладнання, що забезпечує виробничі процеси", - наголосила аграрна група у коментарі виданню.

Вона уточнила, що під час відключення енергопостачання птахофабрики переходять на резервне живлення за допомогою дизельних генераторів, що дає змогу уникнути повної зупинки виробництва та загибелі птахів, але суттєво збільшує виробничі витрати.

"Крім того, резервне живлення є лише тимчасовим виходом із ситуації і не вирішує проблему повноцінного енергопостачання виробництва на тривалий період. Критична ситуація складається з роботою птахофабрики "Слов'яни" в Київській області, що займається інкубацією яйця та виведенням добового молодняку. Через зупинку постачання електроенергії, яке досі не відновлено, під загрозою знищення опинився майбутній молодняк: близько 2 млн яєць у знеструмленому інкубаторі", - повідомила пресслужба групи компаній.

За її даними, також птахофабрики гостро відчувають перебої з постачаннями корму для відгодівлі птахів, оскільки відключення електроенергії через російські обстріли відбувається також на елеваторах, що беруть участь у виробничому ланцюгу, і комбікормових заводах.

"Проте працівники наших птахофабрик, елеваторів та комбікормових заводів, які є підприємствами критичної інфраструктури, оперативно ліквідують поломки обладнання, спричинені перепадами напруги та раптовим знеструмленням, працюючи за необхідності 24 години на добу. Працівники підприємств Групи компаній "Укрлендфармінг" роблять все можливе, щоб забезпечити продовольчу безпеку країни, доки наші воїни відбивають агресію ворога та звільняють тимчасово окуповані території України", - підсумував "Укрлендфармінг" у повідомленні.

"Укрлендфармінг" є одним із найбільших агрохолдингів у Євразії. Займається вирощуванням зернових, вирощуванням великої рогатої худоби, дистрибуцією техніки, добрив та насіння. "Авангард", що входить до нього, є найбільшим в Україні виробником яєць і яєчних продуктів.