У НІКОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У НІКОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У НІКОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Ані ранковий удар терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять наших захисників - Зеленський
РФ продовжує виводити підрозділи з правого берега Дніпра в Херсонській області, ймовірно готується до підриву греблі Каховської ГЕС - ISW
Внаслідок масованого артилерійського ворожого обстрілу Вовчанська на Харківщині поранено та госпіталізовано одну людину
Окупанти в ніч на неділю обстріляли Миколаїв ракетами С-300, зруйнувавши житлову інфраструктуру, є поранений
У Сєвєродонецьку влада збирає списки охочих оселитися в чужі будинки, а в Кремінній затримали російських мобілізованих, які відмовилися воювати
У Донецькій області в результаті ворожих обстрілів загинуло двоє цивільних осіб, ще дев’ять поранено
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