Події

08:26 23.10.2022

У НІКОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

1 хв читати

У НІКОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва за підозрою в колабораціонізмі та роботі на РФ

За першу половину доби в Україні збито 20 крилатих ракет і понад 10 іранських "Шахедів"

Російські пропагандисти мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій – Зеленський

Ані ранковий удар терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять наших захисників - Зеленський

Керівника "Мотор-Січі" Богуслаєва затримали за підозрою в колабораціонізмі та пособництві Росії

ОСТАННЄ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 400 військових, 5 танків і 14 артсистем – Генштаб ЗСУ

РФ продовжує виводити підрозділи з правого берега Дніпра в Херсонській області, ймовірно готується до підриву греблі Каховської ГЕС - ISW

Противник обстріляв Марганецьку ОТГ на Дніпропетровщині

СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва за підозрою в колабораціонізмі та роботі на РФ

Внаслідок масованого артилерійського ворожого обстрілу Вовчанська на Харківщині поранено та госпіталізовано одну людину

Окупанти в ніч на неділю обстріляли Миколаїв ракетами С-300, зруйнувавши житлову інфраструктуру, є поранений

У Сєвєродонецьку влада збирає списки охочих оселитися в чужі будинки, а в Кремінній затримали російських мобілізованих, які відмовилися воювати

У Донецькій області в результаті ворожих обстрілів загинуло двоє цивільних осіб, ще дев’ять поранено

Повітряні сили ЗС України за добу знищили 16 іранських "Shahed-136" у Миколаївській області

Зеленська про надання Німеччиною Україні ППО: Ми змушені використати кожен шанс бути почутими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА