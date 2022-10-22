Події

20:23 22.10.2022

У БАХМУТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У БАХМУТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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Ворог за добу суботи завдав 40 ракетних ударів територією України, 20 ракет збила ППО

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