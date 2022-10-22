У БАХМУТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У БАХМУТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У БАХМУТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
За можливим ядерним ударом по Офісу президента України має послідувати удар по центру прийняття рішень у Росії
Окупанти повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове, з Берислава евакуювали офіцерів і медперсонал
За можливим ядерним ударом по Офісу президента України має послідувати удар по центру прийняття рішень у Росії
Єрмак закликав міжнародну правозахисну спільноту перейти до нестандартних дій, щоб зупинити злочини РФ проти українських військовополонених
Окупанти повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове, з Берислава евакуювали офіцерів і медперсонал
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