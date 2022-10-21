У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОК "Південь" підтвердили вогневий контроль над Антонівським мостом, але спростували, що в результаті могли постраждати цивільні
Окупанти втратили за добу в Україні близько 100 військових і 6 танків, збито 14 дронів – Генштаб ЗСУ
У Бахмуті вночі обстріляли приватний сектор, 2 мирних жителів загинуло, поблизу Лиману 1 загиблий – голова Донецької обладміністрації
Костін: Притягнення до відповідальності країни-агресора має базуватися на розслідуванні найжорстокіших випадків та направленні їх до МКС
На Київщині з 9:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення електроенергії – голова обладміністрації
В ОК "Південь" підтвердили вогневий контроль над Антонівським мостом, але спростували, що в результаті могли постраждати цивільні
РФ створює умови для відходу з правобережної частини Херсонщини і готує атаку на Каховську ГЕС - ISW
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