ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ЗАПОРІЖЖІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ЗАПОРІЖЖІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ЗАПОРІЖЖІ
Окупанти завдали ударів по підприємству в Харкові, ступінь руйнування та інформація про постраждалих уточнюється - Терехов
Окупанти завдали ударів по підприємству в Харкові, ступінь руйнування та інформація про постраждалих уточнюється - Терехов
За добу ЗС України відбили атаку ворога поблизу 5 населених пунктів, уражено 16 цілей окупантів, збито 15 БПЛА
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