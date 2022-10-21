Події

08:38 21.10.2022

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ЗАПОРІЖЖІ

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ЗАПОРІЖЖІ

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РФ атакує ракетами Запоріжжя

У результаті ранкових ударів по Харкову поранено п’ятеро людей

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Окупанти завдають ударів по Харкову

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У результаті ранкових ударів по Харкову поранено п’ятеро людей

Окупанти завдали ударів по підприємству в Харкові, ступінь руйнування та інформація про постраждалих уточнюється - Терехов

Окупанти завдають ударів по Харкову

У ХАРКОВІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули дві людини, одна – поранена

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