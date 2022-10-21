У ХАРКОВІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Зеленський попереджає про можливий вибух греблі Каховської ГЕС і закликає направити туди міжнародних спостерігачів
За добу ЗС України відбили атаку ворога поблизу 5 населених пунктів, уражено 16 цілей окупантів, збито 15 БПЛА
За добу на південному напрямку ЗС України знищили 28 окупантів, контрольно-спостережний пункт та 2 склади з боєприпасами
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