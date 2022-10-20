Політика Ізраїлю у питання надані України військової допомоги може змінитися після виборів, що відбудуться за 10 днів, та зміни уряду, заявив в ефірі об’єднаного телемарафону посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук у четвер.

"Є великі сподівання, що після формування нового уряду Ізраїль буде допомагати нам набагато більше, і саме тими системами, які нас цікавлять. Нажаль, це займе певний час, тому що ще раз - це маленька країна яка зосереджена на забезпеченні власної безпеки"", - сказав він.

Разом з тим, посол припустив, що можливості ізраїльської військової підтримки дещо переоцінені.

"Тому що країна маленька, розміром з Київську область, і їх потужності виробництва не передбачають великого експорту. Якщо ви подивитесь в історію, то дуже мало країн на сьогоднішній день отримували ізраїльську зброю. Це Азербайджан, частково, зараз Чехія уклала угоду на постачання певних систем, але вони ще їх не отримали, розумієте? Тому очікувати, що зміна позиції Ізраїля приведе до негайної великої дороги нашій країні, неварто, їх ринок дуже переоцінений нами, тому прошу все це враховувати", - підкреслив Євген Корнійчук.

Глава диппредставництва також зауважив, що заяви ізраїльських політиків щодо надання чи ненадання військової допомоги Україні саме зараз є частиною передвиборчої гонки.

"При тому, що більшість населення Ізраїлю нас підтримує, однак це, нажаль, прямо не впливає на події і дії політиків", - підсумував посол.