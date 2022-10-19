ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В КИЄВІ, ПОПЕРЕДНЬО, ПРАЦЮЄ ППО
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В КИЄВІ, ПОПЕРЕДНЬО, ПРАЦЮЄ ППО
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В КИЄВІ, ПОПЕРЕДНЬО, ПРАЦЮЄ ППО
Окупанти втратили за добу в Україні близько 430 військових та 15 артсистем, збито 5 ракет – Генштаб ЗСУ
Виключення РФ із FATF обмежить її можливість впливати на нові правила боротьби з відмиванням грошей – заява групи Макфола-Єрмака
При Представництві президента в Криму створено робочу групу експертів для напрацювання першочергових кроків України після деокупації півострова
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