Оккупанты потеряли за сутки в Украине около 430 военных и 15 артсистем, сбито 5 ракет – Генштаб ВСУ

Боевые потери российской оккупационной армии за минувшие сутки составили около 430 человек личного состава, а с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на утро среды, 19 октября, составили около 66 тыс. 280 человек, сообщается в Facebook Генерального штаба Вооружённых сил Украины.

Кроме того, за минувшие сутки РФ потеряла в Украине 6 танков и 16 боевых бронированных машин (ББМ), а с начала полномасштабного вторжения – 2554 и 5235 единиц соответственно.

За сутки в Украине были уничтожены 15 артиллерийских систем оккупантов, 1 средство противовоздушной обороны (ПВО), 14 единиц автомобильной техники (включая цистерны с горюче-смазочными материалами) и 2 единицы специальной техники. Сбит 1 самолёт, 10 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня противника и 5 крылатых ракет.

Всего же с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 1637 артсистем, 372 реактивные системы залпового огня, 189 средств ПВО, 3999 автомобилей и автоцистерн, 146 единиц специальной техники и 16 судов. Уничтожено 269 самолетов и 242 вертолета, сбито 1286 беспилотников и 323 крылатые ракеты.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях", - говорится в сводке.

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются.