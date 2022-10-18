ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У КИЄВІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У КИЄВІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У КИЄВІ
У Києві та Дніпрі вражено об'єкти енергоінфраструктури. У разі продовження ударів можливі віялові відключення - К.Тимошенко
Російські окупанти викрали начальника служби інформтехнологій та помічника гендиректора ЗАЕС - "Енергоатом"
ДТЕК працює над відновленням електропостачання лівобережжя столиці після руйнування РФ об'єкта критичної інфраструктури
У Києві та Дніпрі вражено об'єкти енергоінфраструктури. У разі продовження ударів можливі віялові відключення - К.Тимошенко
Окупанти під час обстрілів на сході пошкодили рефрижератор із тілами російських військових - голова "Укрзалізниці"
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