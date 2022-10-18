ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЖИТОМИРІ, ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЖИТОМИРІ, ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЖИТОМИРІ, ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Російські окупанти викрали начальника служби інформтехнологій та помічника гендиректора ЗАЕС - "Енергоатом"
Російські окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі Дніпра, у місті перебої з електрикою та водою - голова ОВА
Російські окупанти викрали начальника служби інформтехнологій та помічника гендиректора ЗАЕС - "Енергоатом"
Окупанти втратили за добу в Україні близько 530 військових та 23 артсистеми, збито 35 дронів і дві ракети - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі Дніпра, у місті перебої з електрикою та водою - голова ОВА
Уночі ворог наніс авіаудар дроном-камікадзе по об'єкту інфраструктури та ракетою по складському приміщенню у Запоріжжі
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