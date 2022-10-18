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ВИБУХИ У ХАРКОВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У Житомирі два прильоти в об'єкт енергозабезпечення
Харківське метро призупинило перевезення пасажирів у зв'язку з ворожим обстрілом
Окупанти завдають ударів по Харкову
Уночі Миколаїв обстріляли ракетами С300, одна людина загинула
Повітряні сили ЗСУ збили 8 Shahed-136 і дві крилаті ракети "Калібр"
У Дніпрі пошкоджено два об'єкти енергетичної інфраструктури
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЖИТОМИРІ, ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Жертвами збройної агресії РФ в Україні стали вже 425 дітей
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 625 млн
На Миколаївщині українські військові збили 5 БПЛА "Shahed-136"
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули шестеро людей, вісім – поранено
Вночі противник обстріляв Мирівську та Покровську громади Нікопольського району Дніпропетровщини
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