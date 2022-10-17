Події

20:07 17.10.2022

У БІЛІЙ ЦЕРКВІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

1 хв читати

У БІЛІЙ ЦЕРКВІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Черговий масштабний обмін: ми звільнили з полону 108 жінок - Єрмак

Окупанти завдали 9 ракетних та 39 авіаударів по Україні на добу, постраждали понад 25 міст і сіл - Генштаб

Рада ЄС ухвалила створення тренувальної місії для ЗСУ

Під завалами житлового будинку в Києві виявили тіло 4-го загиблого, пошуково-рятувальні роботи тривають - Кличко

Україна незабаром отримає перші системи ППО NASAMS - Резніков

ОСТАННЄ

Уповноважений з прав людини Ради Лубінець зустрівся з омбудсменом РФ

ЗАЕС підключено до резервної лінії електропередач після нетривалої роботи на дизель-генераторах

Зеленський привітав Крістерсона з обранням прем'єр-міністром Швеції

Під Броварами збитий ворожий безпілотник

ВИБУХИ У ФАСТОВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси "Довженка-Центру"

Німеччина посилила вимоги до видачі віз російським туристам

У Великій Британії видано книгу з промовами Зеленського

Україна залишатиметься гарантом глобальної продовольчої безпеки – Зеленський у розмові з президентом ОАЕ

У Черкаських Тишках знайшли тіла трьох загиблих під час окупації мешканців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА