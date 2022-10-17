НА ЛЬВІВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
НА ЛЬВІВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
НА ЛЬВІВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Вілкул закликав мешканців Кривого Рогу створити запаси води, зарядити акумулятори та знизити споживання е/е у пікові години
Унаслідок обстрілу Роменського району російськими окупантами троє людей загинули, ще дев'ятеро поранені – голова Сумської ОВА
Меморіал цивільним жертвам воєнного вторгнення Росії пропонують побудувати в Ірпені за проєктом чилійського архітектора
Демократії та найяскравіші уми світу мають об'єднатися, щоб відбити атаки РФ і перемогти зло, - Резніков
Унаслідок атаки на житловий будинок у Києві загинула молода пара, жінка була на шостому місяці вагітності - Кличко
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины