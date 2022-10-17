Події

13:41 17.10.2022

У ЖИТОМИРСЬКІЙ І ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ЖИТОМИРСЬКІЙ І ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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