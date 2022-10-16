У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТАКОЖ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТАКОЖ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТАКОЖ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Окупанти за добу завдали один ракетний та десять авіаударів по Україні, здійснили вісім обстрілів із РСЗВ
На Сумщині в результаті ворожих обстрілів без світла залишаються понад дві тис. абонентів Білопільської ОТГ
У Дніпропетровській області в ДТП з двома легковими автомобілями загинуло двоє людей і постраждали ще троє
Рада ЄС із закордонних справ розгляне у понеділок новий пакет санкцій проти РФ, глава МЗС Латвії закликатиме до посилення підтримки України
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины