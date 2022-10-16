Події

19:18 16.10.2022

Надання Ізраїлем засобів боротьби з іранськими дронами допоможе зберегти життя українських жінок та дітей - посол Корнійчук

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Ізраїль має технології та засоби для боротьби з іранськими дронами, які зараз російський ворог масово використовує проти України, і надання цих засобів дозволить зберегти життя українських жінок та дітей. Про це посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук заявив в коментарі ізраїльському «11 телеканалу».

«Ворог може використати ці іранські дрони проти громадян Ізраїлю та держави Ізраїль, звідси, з території України. Тож я вважаю, що Ізраїль повинен негайно вжити заходів задля нейтралізації цих дронів. Я впевнений, що у вас є достатньо технологій та можливостей, щоб надати Україні засоби боротьби з іранськими дронами», - сказав він.

Коментуючи надання Ізраїлем гуманітарної та медичної допомоги Україні, Євген Корнійчук сказав: «Ми не можемо виграти цю війну за допомогою бандажів та турнікетів. Надання Ізраїлем захисного озброєння дозволить нам зберегти життя наших жінок та дітей. Я вважаю, це те, що Ізраїль повинен зробити».

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