Події

11:03 16.10.2022

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ НОВІЙ КАХОВЦІ

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ НОВІЙ КАХОВЦІ

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