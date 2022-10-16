У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ДОНЕЦЬКУ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ДОНЕЦЬКУ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ДОНЕЦЬКУ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Зеленський: Єдиний шлях до миру – повне витіснення окупантів з нашої землі та демонтаж можливостей Росії
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Окупанти обстріляли Миколаївщину з берегового ракетного комплексу "Бастіон", постраждалих немає – голова ОВА Кім
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