У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Зеленський подякував усім, хто відзначав День захисників і захисниць України на тимчасово окупованих територіях
У результаті ранкового обстрілу Запоріжжя пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектора, навчальний заклад і автостоянку
ЗС України відбили 13 атак противника на Донецькому напрямку, завдали удару по 40 районам зосередження живої сили, озброєння та військової техніки
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