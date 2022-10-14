Події

13:22 14.10.2022

У ХАРКОВІ ЩЕ ДЕКІЛЬКА ВИБУХІВ - ТЕРЕХОВ

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У ХАРКОВІ ЩЕ ДЕКІЛЬКА ВИБУХІВ - ТЕРЕХОВ

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