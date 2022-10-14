У ХАРКОВІ ЧОТИРИ "ПРИЛЬОТИ" - ТЕРЕХОВ
У ХАРКОВІ ЧОТИРИ "ПРИЛЬОТИ" - ТЕРЕХОВ
У ХАРКОВІ ЧОТИРИ "ПРИЛЬОТИ" - ТЕРЕХОВ
За добу армія РФ втратила в Україні 500 осіб особового складу, а з початку вторгнення близько 64 300 осіб - Генштаб ЗСУ
У Києві презентували проєкт "АртБроня", для якого українські художники перетворили використані бронеплити на об'єкти мистецтва
Ткаченко про збитки для об'єктів культури Києва внаслідок російських обстрілів 10 жовтня: Йдеться про мільйони гривень
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