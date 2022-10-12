ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ЗНИЩЕННЯ ДРОНА-КАМІКАДЗЕ У БІЛІЙ ЦЕРКВІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ЗНИЩЕННЯ ДРОНА-КАМІКАДЗЕ У БІЛІЙ ЦЕРКВІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ЗНИЩЕННЯ ДРОНА-КАМІКАДЗЕ У БІЛІЙ ЦЕРКВІ
Зеленський запропонував створити фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки, а також створити механізм підтримки інвестицій у країну – виступ на щорічній зустрічі МВФ і СБ
Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору
"Укренерго" стабілізувало енергопостачання Києва та центральних областей і планує не обмежувати споживачів при економії ними ресурсу в пікові години
На Ramstein-6 були представлені результати зусиль України щодо забезпечення контролю над одержаною від партнерів зброєю
Зеленський запропонував створити фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки, а також створити механізм підтримки інвестицій у країну – виступ на щорічній зустрічі МВФ і СБ
Кулеба та глава МЗС Нідерландів погодилися, що єдина відповідь на ракетний терор РФ - подвоєння військової та економічної допомоги Україні
Стефанчук розраховує, що Україні вдасться домогтися позбавлення Росії членства в ООН та Раді безпеки ООН
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