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20:47 12.10.2022

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ЗНИЩЕННЯ ДРОНА-КАМІКАДЗЕ У БІЛІЙ ЦЕРКВІ

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ЗНИЩЕННЯ ДРОНА-КАМІКАДЗЕ У БІЛІЙ ЦЕРКВІ

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