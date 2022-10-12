У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору
"Укренерго" стабілізувало енергопостачання Києва та центральних областей і планує не обмежувати споживачів при економії ними ресурсу в пікові години
Контактна група з оборони України продовжить постачати ЗС України можливості, яких вони потребуватимуть у важкі майбутні тижні, місяці та роки - голова Пентагону
Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору
"Укренерго" стабілізувало енергопостачання Києва та центральних областей і планує не обмежувати споживачів при економії ними ресурсу в пікові години
Контактна група з оборони України продовжить постачати ЗС України можливості, яких вони потребуватимуть у важкі майбутні тижні, місяці та роки - голова Пентагону
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