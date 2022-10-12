Події

19:02 12.10.2022

Зеленський подякував рятувальникам, лікарям, енергетикам, працівникам комунальних служб за оперативне відновлення інфраструктури

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Зеленський подякував рятувальникам, лікарям, енергетикам, працівникам комунальних служб за оперативне відновлення інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку співробітникам низки професійних категорій за оперативну роботу зі знешкодження наслідків терористичних атак Росії по українських містах та надання допомоги пораненим і травмованим.

"Україна відновлюється після ударів терористів. Дякую всім, хто на своєму рівні забезпечує це відновлення та продовження нормального життя", - повідомляється у телеграм-каналі глави держави.

Зокрема, він відзначив оперативну роботу рятувальників, лікарів, енергетиків, працівників комунальних служб, представників місцевої влади.

"Усе відновимо. Відбудуємо. І обов'язково переможемо!" - зазначив Зеленський.

 

Теги: #атаки #інфраструктура #відновлення

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