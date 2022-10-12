У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРАЦЮЄ ППО - ГОЛОВА ОВА
На Черкащині працює ППО, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
"Без паніки! На Черкащині працює ППО. Тривога у сусідній області", - написав він у телеграм-каналі у середу.
На Черкащині працює ППО, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
"Без паніки! На Черкащині працює ППО. Тривога у сусідній області", - написав він у телеграм-каналі у середу.
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