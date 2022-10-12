В ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Понад 70 людей загинули у Запоріжжі за останні два тижні внаслідок російських обстрілів - голова ОВА
Шмигаль: Бажано, щоб кожна сім'я мала запас необхідних базових речей - теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки
У Києві рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі не відкриватимуть їх під час повітряної тривоги - міськадміністрація
Понад 70 людей загинули у Запоріжжі за останні два тижні внаслідок російських обстрілів - голова ОВА
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