Події

14:18 12.10.2022

В ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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В ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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