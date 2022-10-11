У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ППО збила всі ракети окупантів, випущені по Одеській та Миколаївській областях – голова обладміністрації
Остін проведе в Брюсселі 12 жовтня засідання Контактної групи з питань оборони України та зустрінеться з міністрами оборони країн НАТО
Унаслідок ранкових обстрілів Запоріжжя один цивільний загинув, пошкоджено автосалон і трубопровід – К.Тимошенко
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