Події

09:56 11.10.2022

НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

1 хв читати

НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО збила всі ракети окупантів, випущені по Одеській та Миколаївській областях – голова обладміністрації

Окупанти втратили за добу в Україні близько 240 військових, 10 артсистем та 17 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти атакували дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС у Вінницькій області

ППО збила три дрони-камікадзе над Одеською та ще п'ять – над Миколаївською областю

Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки на п'яти напрямках

ОСТАННЄ

ППО ЗБИЛА БЕЗПІЛОТНИК SHAHED-136 НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ – ГОЛОВА ОВА ГАМАЛІЙ

ППО збила всі ракети окупантів, випущені по Одеській та Миколаївській областях – голова обладміністрації

НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ПРАЦЮЄ ППО - ОВА

Кількість загиблих унаслідок обстрілу житлового будинку в Запоріжжі в понеділок збільшилася до 5 – секретар міськради

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

НА КИЇВЩИНІ ТА В КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 240 військових, 10 артсистем та 17 безпілотників – Генштаб ЗСУ

На Луганщині окупанти виявляють своїх дезертирів, які намагаються сховатись від мобілізації – голова ОВА Гайдай

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

В Україні знеструмленими залишаються 301 населений пункт, 10 жовтня загинуло 19 людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА