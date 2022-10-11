У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ППО збила всі ракети окупантів, випущені по Одеській та Миколаївській областях – голова обладміністрації
Окупанти втратили за добу в Україні близько 240 військових, 10 артсистем та 17 безпілотників – Генштаб ЗСУ
Унаслідок ранкових обстрілів Запоріжжя один цивільний загинув, пошкоджено автосалон і трубопровід – К.Тимошенко
Російські окупанти у вівторок уранці запустили по Україні щонайменше 4 ракети, усі вони були збиті ЗСУ – речник Командування ПС ЗСУ
ППО збила всі ракети окупантів, випущені по Одеській та Миколаївській областях – голова обладміністрації
Кількість загиблих унаслідок обстрілу житлового будинку в Запоріжжі в понеділок збільшилася до 5 – секретар міськради
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