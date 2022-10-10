Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти вранці у понеділок, 10 жовтня, застосували на території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотні літальні апарати, зокрема 13 іранських "Шахід-136", повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Знищено 56 цілей. Серед них 43 крилаті ракети та 13 БПЛА (із них 10 типу "камікадзе")", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

У Генштабі закликали мешканців країни зберігати спокій і не нехтувати сигналами повітряних тривог.