Події

07:15 09.10.2022

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ

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