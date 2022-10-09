ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ
Білорусь обвинувачує Україну у підготовці ракетного удару, українське МЗС вважає це частиною плану РФ щодо здійснення провокації
Представники окупаційної влади та місцеві колаборанти виїжджають із Херсонської та Луганської областей через страх перед ЗС України
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