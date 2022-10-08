ВИБУХИ В НІКОПОЛІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В НІКОПОЛІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В НІКОПОЛІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Кількість загиблих у результаті ракетного удару по Запоріжжю зросла до 18 осіб, кількість жертв може зрости до 20
Путін поклав на ФСБ повноваження щодо організації захисту транспортного переходу через Керченську протоку
Подоляк: Інцидент на Керченському мосту свідчить про загострення конфлікту між військовими та силовими структурами РФ та його вихід з-під контролю Кремля
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