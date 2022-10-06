В ОДЕСІ ПРАЦЮЄ ППО - МІСЬКРАДА
В ОДЕСІ ПРАЦЮЄ ППО - МІСЬКРАДА
В ОДЕСІ ПРАЦЮЄ ППО - МІСЬКРАДА
Зеленський обговорив із адміністратором USAID реалізацію Плану швидкого відновлення України та програми розвитку безпечного простору
Рішення Путіна про передачу ЗАЕС у федеральну власність РФ має бути засуджено з боку МАГАТЕ – Зеленський на зустрічі з Гроссі
Зеленський обговорив із адміністратором USAID реалізацію Плану швидкого відновлення України та програми розвитку безпечного простору
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